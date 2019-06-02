وزيرة السياحة مهنئة محمد صلاح: طالما جميع المصريين خلفك فلن تسير وحدك أبدا

هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اللاعب المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، بفوز فريقه ببطولة دورى أبطال أوروبا بعد تغلبه على فريق توتنهام الإنجليزى، بهدفين دون رد.

وقالت وزيرة السياحة، فى تغريدة عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "مبروك لمحمد صلاح.. طالما جميع المصريين خلفك فلن تسير وحدك أبدا".

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وأحرز محمد صلاح الهدف الأول

لفريق ليفربول فى الدقيقة الثانية من زمن المباراة ليصبح أول لاعب مصرى يسجل فى نهائى دورى الأبطال، وثانى لاعب عربى يسجل فى المباراة النهائية بعد الجزائرى رابح ماجر الذى سجل بقميص بورتو فى شباك بايرن عام 1987.