هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اللاعب المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، بفوز فريقه ببطولة دورى أبطال أوروبا بعد تغلبه على فريق توتنهام الإنجليزى، بهدفين دون رد.
وقالت وزيرة السياحة، فى تغريدة عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "مبروك لمحمد صلاح.. طالما جميع المصريين خلفك فلن تسير وحدك أبدا".
وأحرز محمد صلاح الهدف الأول
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة السياحة مهنئة محمد صلاح: طالما جميع المصريين خلفك فلن تسير وحدك أبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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