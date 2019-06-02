رياضة | الملك كلوب.. الصحف العالمية تشيد بكتيبة ليفربول بعد التتويج بلقب الشامبيونزليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك كلوب.. الصحف العالمية تشيد بكتيبة ليفربول بعد التتويج بلقب الشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بعد الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب أتلتيكو مدريد مساء السبت.

وأحرز محمد صلاح هدف نادي ليفربول الأول في شباك توتنهام بالدقيقة 2 من ركلة جزاء قبل أن يضيف أوريجي الثاني في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

واحتفلت الصحف العالمية بفوز نادي ليفربول مشيدةً بالإنجاز الذي حققه النادي تحت قيادة الألماني يورجن كلوب وكتيبته مع محمد صلاح وربرتو فيرمينو وساديو ماني.

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وأبرزت الصحف البريطانية المختلفة مسألة تحقيق يورجن كلوب أول ألقابه مع نادي ليفربول وذلك في نهائيه الرابع مع الريدز.

وعنونت صحيفة "الميل" البريطانية غلافها صباح الصادر اليوم الأحد: "فرحة السادسة"، بينما قالت "الإيكو": "خـالـدون . . الريدز يحكم أوروبا بالنجمة السادسة".

ووضعت صحيفة "الميرور" عبر غلافها صورة لتتويج نادي ليفربول قائلةً: "أبطال أوروبا"، إشارة إلى لاعبي الأحمر الذين توجوا باللقب على حساب السبيرز.

كما تناولت الصحف الإيطالية هي الأخرى تتويج ليفربول حيث عنونت صحيفة توتو سبورت غلافها: "صلاح أوريجي - نشوة الريدز"، وقالت صحيفة كوريري ديلو سبورت: "الملك كلوب".