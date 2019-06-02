رياضة | توتو سبورت: ساري وكانتي على الحلبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتو سبورت: ساري وكانتي على الحلبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عبر غلافها الصادر صباح اليوم الأحد، عن اقتراب نادي يوفنتوس من التوقيع مع ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الانجليزي وذلك في الفترة الحالية.

وتبحث إدارة يوفنتوس عن مدرب ممميز يأتي خلفاً لمسميليانو أليجري الذي رحل عن الفريق مع نهاية الموسم الرياضي 2019/2018.

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على الجانب الآخر؛ أعلنت إدارة إنتر ميلان عن التعاقد مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق الأول والدخول بقوة للموسم الكروي الجديد وتلبية ما تريده الجماهير المحبة للنادي.

وقالت "توتو سبورت" عبر غلافها: "ساري وكونتي بالفعل في الحلبة، ساري على وشك التوقيع مع يوفنتوس، ثم سوق على مستوى عالي للرد على الإنتر مع هبوط كونتي على مقعد تدريب النيراتزوري الصراع سيكون أكثر سخونة".