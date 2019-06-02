رياضة | ويبقى الحب.. مشهد مؤثر لـ"صلاح" تجاه زوجته في ملعب نهائي دوري الأبطال (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ويبقى الحب.. مشهد مؤثر لـ"صلاح" تجاه زوجته في ملعب نهائي دوري الأبطال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسات الكاميرات الدولي المصري محمد صلاح أثناء استقبال زوجته في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول استقبال صلاح لزوجته بشكل رومانسي حيث كانت الأحضان والعناق هي وسيلة الفرعون للتعبير عن زوجته وأم ابنته مكة.

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وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب فريق أتليتكو مدريد مساء أمس السبت.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول للريدز في بداية المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف أوريجي النتيجة لليفر في الشوط الثاني.



