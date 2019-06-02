رياضة | رقصة غريبة من محمد صلاح عقب التتويج بدوري الأبطال (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقصة غريبة من محمد صلاح عقب التتويج بدوري الأبطال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" فيديو لمحمد صلاح نجم ليفربول وزميله في الفريق ساديو ماني عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب توتنهام وهما يرقصان على أحد المقاطع الموسيقية.

يذكر أن ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وسجل محمد صلاح الهدف الأول للريدز في بداية المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف أوريجي النتيجة لليفر في الشوط الثاني.



