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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

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تحرير:علي الزيني ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

محمد صلاح

محمد صلاح

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة ، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.

لم ينتظر الفرعون المصري، سوى دقيقتين فقط من بداية المباراة، عندما احتسب الحكم السلوفيني دامير سكومينا، ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول، بعد لمسة يد من سيسوكو لاعب توتنهام أثناء عرضية ساديو ماني من جهة اليسار، نجح صلاح في تسجيلها بتسديدة صاروخية، لم يتسطع هوجو لوريس حارس توتنام فعل شيء تجاهها. ويعد هذا

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لم ينتظر الفرعون المصري، سوى دقيقتين فقط من بداية المباراة، عندما احتسب الحكم السلوفيني دامير سكومينا، ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول، بعد لمسة يد من سيسوكو لاعب توتنهام أثناء عرضية ساديو ماني من جهة اليسار، نجح صلاح في تسجيلها بتسديدة صاروخية، لم يتسطع هوجو لوريس حارس توتنام فعل شيء تجاهها.

ويعد هذا الهدف هو السادس لصلاح في شباك توتنهام، حيث كانت المواجهة الأولى عندما كان لاعبًا في صفوف بازل السويسري، في ربع نهائي الدوري الأوروبي 2012- 2013، وسجل هدفًا في مباراة الإياب.

ومن ثم واجه توتنهام مرة أخرى في الدوري الأوروبي، عندما كان لاعبًا في صفوف فيورنتينا وحينها سجل أيضًا هدفًا في مباراة الإياب دور الـ16.

وفي ، سجل صلاح رفقة ليفربول 3 أهداف في شباك توتنهام الموسم الماضي، بواقع هدف في ملعب ويمبلي وهدفين على ملعب الأنفيلد.

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