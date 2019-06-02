شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بعد تتويجه بـ«دوري الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، بمناسبة قيادة فريقه الإنجليزي للفوز بدوري أبطال أوروبا.

قال «أبوريدة» في برقيته لصلاح إن «هذا الإنجاز التاريخي مدعاة لفخر كل مصري ومحب لكرة القدم، راجيا أن يكون فألا حسنا لنا جميعا في قيادة صلاح لمنتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية».

أكد «أبوريدة» أنه يتقدم بهذه التهنئة بالأصالة عن نفسه وعن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وكل العاملين به والملايين من محبي كرة القدم وعشاق المنتخب الوطني.