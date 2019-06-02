شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يوجه صفعة مدوية لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «مترو» الإنجليزية، أن نادى مانشيستر سيتى الإنجليزى، رفع عرض نادى بايرن ميونخ الألمانى الخاص بالتعاقد مع ليروى سانى، لاعب السيتيزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقالت الصحيفة إن مانشيستر سيتى رفض عرضا من بايرن ميونخ للحصول على خدمات ليروى سانى، البالغ من العمر 23 عاما، بقيمة 89 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب، وذلك بعد تمسك الإسبانى بيب جوارديولا، بوجود النجم الألمانى فى الموسم المقبل، نظرا لإمكانياته الفنية المميزة. وكان بايرن ميونخ يرغب فى ضم الجناح الألمانى الذى التحق بمانشيستر سيتى عام 2016، ليحل بديلا للاعبين اللذين رحلا عن النادى الألمانى وهما الهولندى أرين روبن، والفرنسى فرانك ريبيرى، بعد 10 سنوات من تحقيق البطولات مع العملاق البافارى. وأوضحت أنه على الرغم أن سانى لم يلعب بصورة منتظمة مع مانشيستر سيتى، الذى حقق البطولات المحلية الثلاث فى إنجلترا، فى هذا الموسم، إلا أن جوارديولا، يرى أنه من المشاريع التى تنجح أى نادٍ فى العالم خاصة فى ظل صغر سن النجم الألمانى. من جانبه قال بيب جوارديولا: «لقد عرضنا عليه تمديد عقده، نحن نريده أن يبقى فى النادى، لو لم نكن نريده لما عرضنا عليه تمديد عقده، وهناك تحركات علينا القيام بها للموسم المقبل لأن هناك أشخاصا يريدون الذهاب، واللاعبون يريدون اللعب، ووافقوا على عدم اللعب لبعض الوقت، لكن من الطبيعى أنهم يريدون اللعب أكثر، لا أستطيع ضمان أن يتفهم أى شخص هذا الأمر بالكامل».

وكان سانى قد وقع عقدا مع مانشيستر سيتى ينتهى فى 2021، وانتقل إليه من شالكه الألمانى مقابل 50 مليون دولار، ولكن يواخيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى أكد ترحيبه بانتقال اللاعب إلى بايرن ميونخ، معتبرا أن خطوة انضمامه إلى الدورى الألمانى مفيدة له وللمانشافت. يذكر أن لوف كان قد استبعد سانى من المشاركة فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضى، وأثار اللغط فى الصحف الألمانية بسبب إمكانيات اللاعب الكبيرة وهاجم المدير الفنى للمنتخب الألمانى الذى ودع منافسات المونديال مبكرا من دور المجموعات.