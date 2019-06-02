شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات لاعبي ليفربول داخل غرفة الملابس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي باللقب الأووربي السادس على حساب توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
أحرز هدف الريدز الأول النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 86 من أقدام البلجيكي ديفوك أوريجى.
رافقت كاميرا ليفربول اللاعبين إلى غرفة تبديل الملابس، مسجلة احتفالاتهم العارمة باللقب السادس للريدز، فيما وصف الموقع الرسمي للنادي احتفالات اللاعبين بأنها «غير قابلة للنسيان».
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات لاعبي ليفربول داخل غرفة الملابس (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.