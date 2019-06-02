شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يشيد بأداء لاعبيه أمام توتنهام: «هدوء صلاح وتصديات أليسون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بأداء لاعبيه الذين «قاتلوا دون وقود»، متوجهًا بالمديح إلى النجم المصري محمد صلاح الذي أحرز الهدف الأول للريدز أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال «كلوب» في تصريحاته عقب الفوز بدوري الأبطال: «هل سبق لك أن رأيت فريق كهذا، قتال دون وقود في الخزان؟ أنا سعيد للغاية من أجل الأولاد، وهؤلاء الناس، وأسرتي، لقد عانوا كثيرًا».

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أضاف: «هذا الأمر هام بالنسبة لنا ومن أجل التطوير والتحسين، وكل يوم نستفيد شيئًا جديدًا، وبعد التتويج اليوم نستطيع أن نستمر في العمل الجيد، وملاك النادي لا يضعون أي ضغوط علينا».

تابع: «الحظ حالفنا اليوم، وهذا هو الفارق، لقد حصلنا على ركلة جزاء مبكرة وتمكنا من تسجيلها، وهذه بداية ممتازة لأي مباراة، خاصة إن كانت نهائي، وبعد ذلك تقدمنا بشكل جيد في أرض الملعب».

اختتم قائلًا: «ربما لم يكن المستوى ممتازًا في أحداث المباراة، وكانت هناك أشياء أخرى مثالية، محمد صلاح بكل الهدوء، وتصديات أليسون الرائعة، وإحراز أورويجي لهدفه المميز».

ليفربول توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بالفوز بهدفين نظيفين أمام توتنهام، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتان في العاصمة الإسبانية مدريد.