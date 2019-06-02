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خالد جلال يستبعد عنتر من قائمة الزمالك أمام حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل استبعد خالد جلال المدير الفني للزمالك، محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من حساباته في مواجهة حرس الحدود التي ستقام غدا الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز.

 

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وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن خالد جلال فضل استبعاد عنتر من أجل استكمال علاجه حيث تواجد مع الفريق في الفترة الماضية وهو يعاني من إصابة في العضلة الأمامية وطالبه جلال بنهاية برنامجه العلاجي تماما علي أن يعود بعد ذلك لحسابات المشاركة مع الفريق الأبيض.

 

وبذلك سيفتقد الزمالك لخدمات كلا من محمود عبد العزيز زيزو ومحمد عنتر للإصابة أمام الحدود بجانب محمد إبراهيم للإيقاف.

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