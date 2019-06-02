شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يتلقى عرضا إنجليزيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى إبراهيم عنبة أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأول بنادي الزمالك عرضا للانضمام للجهاز الطبي لفريق الشباب بنادي ستوك سيتي الإنجليزي خلال الفترة الحالية.

Advertisements

ومن جانبه يرفض إبراهيم عنبة قبول العرض الإنجليزي رغم امتيازاته من الناحية الطبية والمادية، وذلك لعدة أسباب يأتي أبرزها رغبته في الاستمرار داخل الزمالك خلال تلك الفترة بسبب ضغط المباريات التي يعاني منها الفريق في الموسم الحالي بسبب مشاركاته في أكثر من بطولة، فضلا عن ارتباطه بعمله الخاص بأحد مراكز العلاج الطبيعي، هذا إلى جانب استقراره الأسري بمصر وعدم وجود رغبة في العمل بالخارج خلال تلك الفترة.

وكان عنبة تلقى عدة عروض أيضا على مدار الموسم أبرزها من أندية العروبة السعودي، والوصل الإماراتي، والكويت الكويتي، والمنتخب العماني، والتي رفضها جميعا لنفس الأسباب السابق ذكرها.