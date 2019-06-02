شكرا لقرائتكم طارق حامد يؤجل إعلان قائمة الزمالك أمام الحدود وحقيقة المفاوضات مع بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للزمالك، تأجيل إعلان قائمة الفريق في الساعات الماضية لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها غدا الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز، وذلك بسبب موقف طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد تغيبه عن مران السبت الذي أقيم علي ملعب النادي الأبيض.

وكشف مصدر مسئول بنادي الزمالك إن الجهاز الفني للفريق الأبيض تلقي إخطارا من طارق حامد بتغيبه عن المران بسبب مشكلة لديه وقال نصا:"في حد تعبان عنده".

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ومن المقرر أن يحسم جهاز الزمالك إعلان القائمة اليوم قبل السفر إلي الإسكندرية عصرا وفقا للموقف النهائي لطارق حامد بعد الاستقرار علي العناصر التي ستتواجد في القائمة باستثناء الموقف النهائي لطارق حامد.

وتابع المصدر ذاته ردا علي الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز لانتقال طارق حامد لصفوف الأخير بأنه لا يوجد عروض رسمية من بيراميدز للزمالك.