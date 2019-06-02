شكرا لقرائتكم المقاولون يغادر إلى السويس استعدادا لمواجهة بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه لاعبو المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق اليوم الأحد، إلى السويس وذلك استعداداً لمواجهة نظيره بتروجت في إطار منافسات الدوري العام .

وتقام مباراة المقاولون العرب وبتروجت في العاشرة مساء غداً الإثنين على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، حيث يسعى ذئاب الجبل لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة من الفريق البترولي من أجل الدخول إلى المربع الذهبي، حيث يحتل المصري المركز الرابع برصيد 52 نقطة، إلا ان المقاولون يتبقى لهم مباراتي بتروجت والأهلي.