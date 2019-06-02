فرحة الفرعون.. صلاح يحتفل بالكأس مع الجماهير.. ويحتضن زوجته وابنته في الملعب.. ووصلة رقص للنجم المصري مع لوفرين في غرفة خلع الملابس (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

انتاب الشارع المصري، فرحة عارمة، بعد تتويج محمد صلاح، مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد تغلبه على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، فيما أضاف أوريجي الهدف الثاني للريدز.

وعبر صلاح عن فرحته باللقب الأغلى في مسيرته، من خلال رفع كأس البطولة في الملعب، احتفالا مع جماهير الريدز.

وفي سياق متصل، احتفل الفرعون مع زوجته، في أرض الملعب، وقام باحتضانها، كما رقص مع ابنته مكة.

أيضا دخل صلاح في وصلة رقص مع زملائه داخل غرفة خلع الملابس، من خلال فيديو نشره زميله ديان لوفرين، عبر حسابه بانستجرام.

انجازات تاريخية لصلاح

ودخل صلاح التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح أول لاعب مصري يفوز ويسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا، وثاني لاعب عربي يسجل في النهائي، بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر في عام 1987، بعدما تعادل لفريقه بورتو في الدقيقة الـ77 أمام بايرن ميونخ الألماني.

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كما أصبح الفرعون المصري ثالث لاعب عربي يتوج بالبطولة بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، لاعب بورتو البرتغالي السابق، حين ظفر باللقب في عام 1987، والمغربي أشرف حكيمي، رفقة فريق ريال مدريد الإسباني اللقب في النسخة الماضية، بعدما فاز فريق العاصمة الإسبانية مدريد على نظيره ليفربول بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على الملعب الاولمبي بكييف.

وبات صلاح هو ثالث أسرع لاعب يسجل هدف في نهائي دوري الأبطال، حيث الأول كان لمالديني في 2005 بعد مرور 51 ثانية، والثاني لانريكي ماتيوس عام 1959 بعد أول دقيقة، والثالث للنجم المصري في 2019 بالدقيقة 1:48.

أول تعليق من صلاح

من جانبه، أبدى صلاح سعادته بتتويجه باللقب الأغلى في مسيرته مع ليفربول.

وقال الفرعون في تصريحات، لقناة بي إن سبورت: "مبسوط جدا بالتتويج باللقب الأوروبي لأول مرة في حياتي، كان حلمي منذ أن كنت في سن السابعة من عمري، وفخور جدًا بتحقيقه".

وعن كونه ثالث عربي يتوج باللقب الأوروبي، قال صلاح: "إن شاء الله أسعى لأكون أول لاعب عربي يتوج باللقب مرتين".

وعن شعوره أثناء تسديد ركلة الجزاء أمام توتنهام، قال "مو": لقد سددت من قبل ركلة جزاء كأس العالم، وتعودت على تلك المواقف".

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