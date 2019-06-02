شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تبدأ اجتماعاتها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الاهلي التى شكّلها محمود الخطيب رئيس النادي مؤخراً أولى إجتماعاتها في الواحدة من ظهر اليوم، الأحد، لبدء عملها في النادي رسمياً وتبحث جميع الملفات المطروحة للنقاش كما تدرس اللجنة وضع تصور جديد لقطاع الكرة.

كان محمود الخطيب رئيس الأهلى والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم قد قرر تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وجاءت الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي.

وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.