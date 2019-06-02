سوبر كورة يكشف لغز تأجيل إعلان قائمة الزمالك وموقف طارق حامد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للزمالك، تأجيل إعلان قائمة الفريق في الساعات الماضية لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها غدا الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز، وذلك بسبب موقف طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد تغيبه عن مران السبت الذي أقيم علي ملعب النادي الأبيض.

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