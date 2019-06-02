شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الفنى لتصفيات الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الأحد ، الاجتماع الفنى لتصفيات أفريقيا للكرة الطائرة المقرر انطلاقها غدا بكينيا والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب . و غادرت بعثة منتخب مصر مساء أمس السبت إلى كينيا تحت قيادة المدير الفنى الهولندى جيدو فورمولين . و تضم قائمة اللاعبين كلا من ، أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " و أحمد قطب وهشام يسرى و مصطفى إبراهيم "دبشة " و عمر نجيب و أحمد سعيد و أحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" و محمد المهدى و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عادل .

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