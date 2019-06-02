أحمد الغندور حكمًا لمباراة النجم الساحلي والإفريقي

يُدير الحكم الدولي أحمد الغندور، مباراة النجم الساحلي والإفريقي، المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، في ربع نهائي كأس غد الإثنين، في ربع نهائي كأستونس 2019. الغندور يعاونه أحمد توفيق طلب كمساعد أول، وأحمد حسام الدين مساعد ثاني، وأحمد العدوي حكم رابع.

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