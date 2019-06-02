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شاهد.. محمد صلاح وأبوتريكة يحتفلا بتتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

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حرص الثنائي المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي ومحمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، على التقاط الصور عقب تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

 

توج ليفربول بدوري الأبطال بعد تغلبه على مواطنه توتنهام بهدفين

دون رد في المباراة التي أقيمت مساء السبت بأسبانيا.

 

كان محمد صلاح تساءل خلال مقابلة تليفزونية مع قناة "بي إن سبورتس"، عن  مكان تواجد

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محمد أبوتريكة، قبل أن يجيبه مراسل القناة أنه متواجد في الاستوديو داخل ملعب المباراة".

 

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تقابل الثنائي المصري والتقط صورًا تذكارية بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

 

الجدير بالذكر أن الثنائي تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ أن تزاملا بمنتخب مصر عام 2012.

 

شاهد الصورة :

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