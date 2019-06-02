رياضة | سموحة يجري اختبارات لاكتشاف الموهوبين ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يجري اختبارات لاكتشاف الموهوبين ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسؤولو قطاع الناشئين بنادى سموحة بقيادة رضا البلتاجى إقامة اختبارات اكتشاف الموهوبين كرويا بصعيد مصر السبت القادم ، 8 يونيو بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

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ومن المقرر حضور العديد من مسؤولى قطاع الناشئين بنادى سموحة وفي مقدمتهم رضا البلتاجى رئيس القطاع وصلاح الناهى ومحمد يوسف المدير الفنى السابق لبنى سويف وأسامة حسن ويوسف حمدى وأحمد مجدى ومحمد عبد العال مدرب حراس المرمى.

وتجرى اختبارات سموحة لأول مرة بصعيد مصر بمشاركة العديد من الأندية بالصعيد والأكاديميات الكروية وذلك لاختيار الموهوبين كرويا بالمراحل السنية المختلفة ابتداء من مواليد 1999 وحتى 2006 للإنضمام للفريق السكندري.