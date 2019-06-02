رياضة | نجم الأهلي السابق: الزمالك لم يخسر الدوري بعد!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: الزمالك لم يخسر الدوري بعد! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكابتن أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، إن الزمالك لم يخسر سباق الدوري الممتاز بعد، وأن البطولة مازالت في الملعب.

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وأضاف بلال عبر برنامج ملعب أفريقيا، أن المواجهات المقبلة حاسمة سواء للأهلي أو الزمالك، مؤكدًا أن من سيتهاون في أي لحظة سيفقد اللقب.

وحذر بلال لاعبي الأهلي، من التراخي والتهاون خلال المواجهات المتبقية، وأن في حالة ضياع لقب الدوري سيتأذم الوضع كثيرا في القلعة الحمراء.