رياضة | اللجنة الأولمبية تهنىء محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تهنىء محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمحمد صلاح نجم منتخبنا الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز الكبير.

ويهنىء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشعب المصري ومجلس إدارة اتحاد الكرة بهذا الإنجاز الكبير الذي سجل في تاريخ الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بصفة عامة.

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ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمحمد صلاح الذي أصبح مصدر سعادة الجماهير المصرية وأن يوفقه الله في خطواته القادمة ويوفق منتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية القادمة التي ستقام في مصر.