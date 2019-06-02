رياضة | عاجل.. تصريح ناري من مورينيو عن محمد صلاح والكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح ناري من مورينيو عن محمد صلاح والكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بأن المصري محمد صلاح قادرا على التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم.

وخلال الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ليفربول وتوتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا :"صلاح بإمكانه أن يحلم بالكرة الذهبية في حال فوزه مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية القادمة".

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وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعدما فاز على توتنهام بهدفين دون رد.