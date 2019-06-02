رياضة | أول تعليق من برشلونة على تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من برشلونة على تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ فريق برشلونة الإسباني نظيره ليفربول عقب الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

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وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "تهانينا لليفربول على فوزهم بلقب آخر من دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن ليفربول أطاح ببرشلونة من البطولة من الدور قبل النهائي بعد الفوز بريمونتادا في مباراة العودة بأربعة أهداف نظيفة على الرغم من الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.