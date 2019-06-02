شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقيم حفل تكريم لـ«دياز» بعد انتهاء مهمته مع الفريق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم نادي بيراميدز المدير الفني رامون دياز وجهازه الأجنبي في حفل أقيم في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، لتقديم الشكر للمدرب وجهازه على ما قدموه خلال الفترة الماضية منذ تكليفه، يناير الماضي.

حضر حسام البدري، رئيس النادي، حفل التكريم الذي جاء بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز، ومجلس الإدارة، وبتواجد الكابتن أحمد حسن، المشرف العام على الكرة، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية.

أعرب «دياز» عن فخره وسعادته بالتكريم قبل مغادرته القاهرة، مؤكدا أنه لا يملك سوى الشكر والتقدير لكل مسئولي النادي وخاصة المستشار تركي آل الشيخ، والكابتن حسام البدري والكابتن أحمد حسن ومحمد العاصي، المدير التنفيذي.

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قال، في كلمته في حفل التكريم، إن «بيراميدز ناد محترف والإدارة كانت حاضرة وساعدتنا بشكل كبير وكذلك اللاعبين في ترجمة حجم المجهود داخل الملعب، متمنيا أن يفوز الفريق بجميع الألقاب في الموسم الجديد، كما أنه يتمنى مصر التقدم والنجاح حيث كان سعيدا بوجوده بها رغم قصر المدة».

فيما قال إيمليانو دياز، مدرب بيراميدز السابق، إنه يشكر الجميع وعلى الأخص المستشار تركي آل الشيخ الذي كان الداعم الأكبر للجهاز الفني والفريق وكذلك يشكر حسام البدري وأحمد حسن ودورهما الكبير في تذليل كافة العقبات التي وقفت أمام الجهاز الفني منذ توليه مهمة قيادة الفريق، مشيدا بدور اللاعبين في استيعاب فكر الجهاز الفني سريعا وتطوير شكل الأداء.

من جهته، قال حسام البدري إن ناديه وبتوجيهات المستشار تركي آل الشيخ قرر تكريم جهاز رامون دياز وكل من ساهم ولو بجزء بسيط في مسيرة النادي، مشيرا إلى أن المستشار ومجلس الادارة حريصين على أن يكون التكريم سنة لأنه يقدر من يبذل اَي نقطة عرق في خدمة هذا النادي وتوجه بالشكر لكل الأجهزة السابقة.

وأوضح أن «نادي بيراميدز ولد عملاقا وعليه مسؤليات كبيرة، وأنه يتمنى التوفيق لدياز في التجربة المقبلة بعدما قدم عونا كبيرا للفريق منذ توليه المهمة في يناير الماضي منذ قيادة بيراميدز».

ووجه أحمد حسن التحية والشكر للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق الكرة بعد رحيله عن النادي وعلى هامش حفل تكريمه قبل مغادرة مصر، قائلًا إن «دياز ساهم بشكل كبير في تثبت مكانة بيراميدز بين الأندية المصرية بعدما قاد الفريق للفوز على الأهلي والزمالك والإسماعيلي في أسبوع واحد».