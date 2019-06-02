شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة تونسية بـ«الأميرة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الأفراح بين جماهير الترجى التونسى، وعاشت ليلة سعيدة، مساء «الجمعة»، بعد تتويج الترجى ببطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالى فى أقل من 6 أشهر، وذلك على حساب الوداد المغربى، الذى أعلن انسحابه ورفض استكمال المباراة، اعتراضا على عدم احتساب هدف للفريق، سجله وليد الكرتى فى الشوط الثانى من ضربة رأسية، وهو ما جعل بكارى جاساما، حكم المباراة، يعلن تتويج الترجى باللقب بعدما توقفت المباراة لأكثر من ساعة، وأنهى الفريق التونسى الشوط الأول فى المباراة التى أقيمت على استاد رادس، بالتقدم على نظيره المغربى 1-0 أحرزه يوسف البلايلى.

وأكدت وسائل الإعلام التونسية على أن لاعبى الترجى التونسى تنتظرهم مكافآت كبيرة وضخمة بعد التتويج باللقب الإفريقى، كما طالبت وسائل الإعلام بضرورة التتويج ببطولة السوبر الإفريقى على حساب الزمالك فى المباراة التى ستقام بينهما فى الإمارات فى منتصف أغسطس المقبل من أجل تأكيد الريادة والزعامة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد رئيس الترجى الرياضى التونسى، حمدى المدب، أن سعادته لا توصف بفرحة جماهير فريقه العريضة.

وقال: «من المؤكد أن اللقب الإفريقى الذى توجنا به من أهم الألقاب، لكن ما يسعدنى أكثر فرحة هذه الجماهير العريضة التى تشرف فريقنا فى كل وقت وفى كل مكان».

وواصل: «لا تتصوروا مدى سعادتى حين تحولنا إلى الإمارات، وخضنا مونديال الأندية، فالجميع نوه بأخلاق أحباء الترجى».

وختم: «أمس الأول كانت هذه الجماهير رائعة وصنعت الحدث مرة أخرى، واستحقت أن تغادر ملعب رادس وهى فى قمة سعادتها بتتويج إفريقى جديد».

فيما عبر مجدى تراوى، المدرب المساعد للترجى، عن سعادته الكبيرة بالتتويج الإفريقى الجديد.

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وقال تراوى فى أثناء فرحته بالتتويج القارى: «توجنا باللقب دون أى هزيمة وهو تتويج تاريخى بما أنه الثانى فى 6 أشهر».

وأشار «هذا اللقب الإفريقى الرابع لى (اثنان كلاعب، ومثلهما كمدرب)، لذلك فإن سعادتى مضاعفة».

وتابع «الترجى حقق أرقاما جديدة فى هذا التتويج الإفريقى الذى يتحقق مع أصغر جهاز فنى. قدمنا أداء طيبًا وأكدنا أننا الأفضل خلال الوقت الذى لعبناه».

وختم «لا أريد أن أدخل فى تفاصيل توقف اللعب وما إلى غير ذلك. ما يهم أن الترجى توج باللقب عن جدارة. هذا اللقب نهديه لجماهيرنا العزيزة فى عام تاريخى يحتفل فيه النادى بمئويته».

بينما أكد السكرتير العام للترجى الرياضى التونسى، فاروق كتو، أن الوداد البيضاوى كان على علم بأن تقنية «الفار» معطلة، ولا يمكن استخدامها فى إياب نهائى دورى الأبطال.

وشدد كتو على أن الوداد وافق على خوض المباراة بدون «الفار».

وأضاف: «نستغرب حقا مما صدر عن الفريق المغربى، فخلال الاجتماع الفنى تم إعلامه بأنه لن يتم الاعتماد على تقنية الفار، ولم يحتج على ذلك ووافق على اللعب، ولكن الغريب أنه خلال المباراة طالب بتلك التقنية، وتمسك بمطلبه، فطبق الحكم القانون وتوج الترجى باللقب الإفريقى».

وواصل: «الترجى الرياضى كانت لديه ركلة جزاء بعد الخطأ الذى وقع فى الشوط الأول ضد سعد بقير، لكن لم نطالب بالفار، لأننا كنا على علم بأن التقنية معطلة». وختم: «الترجى فريق كبير وما تحقق إنجاز تاريخى، لأنه لم يسبق أن توج فريق باللقب القارى مرتين فى ظرف 6 أشهر، وأكدنا من جديد أن فريقنا هو الأقوى فى القارة عن جدارة، والمستوى الجيد الذى قدمه لاعبونا قبل إيقاف المباراة يغنى عن أى تعليق».