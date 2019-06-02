شكرا لقرائتكم ابو تريكة يوجه رسالة لصلاح بعد التتويج بدوري الابطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه ابو تريكة رسالة لمحمد صلاح عقب فوزه بدوري ابطال اوروبا مع ليفربول امام توتنهام و تسجيله هدفاً كثاني لاعب عربي يسجل في النهائي بعد رابح ماجر. و كتب ابو تريكة على صفحته الشخصية على " فيس بوك" : "‏الف مبروك يا نجم النجوم اللقب الأوربي ننتظر اللقب القاري مع منتخب مصر ومبروك عليك الكرة الذهبية".



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