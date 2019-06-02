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أسرة محمد صلاح تذبح العجول بعد تتويج ليفربول...

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جدة - عمرو شويل قامت أسرة محمد صلاح بذبح 4 عجول، اثنان قبل مباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائى دورى أبطال أوروبا وأثنان بعد المباراة تيمنا بفوز الليفر بدورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

 

كان محمد صلاح قد نجح فى قيادة فريقه ليفربول لحصد لقب دورى الأبطال الأوروبى بعدما نجح فى احراز الهدف الأول من ضربة جزاء فى الدقيقة الثانية من المباراة فى اللقاء الذى انتهى لصالح الليفر بهدفين مقابل للاشئ .

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وقد اكد عبد العزيز البمبى فى تصريحات خاصة أن محمد صلاح رفض الإفصاح عن أى شئ يخص هذا الأمر تماما نظرا لأنها امور بينه وبين ربه ، مؤكدا فى الوقت نفسه سعادته بفوز ابن شقيقته باللقب الأوروبى .

 

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