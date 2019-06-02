شكرا لقرائتكم المقاولون يهنئ صلاح بلقب دورى أبطال اوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح النجم المصرى محمد صلاح لاعب الذئاب السابق وليفربول الحالي عقب تتويج فريقه بلقب دورى أبطال اوربا ومساهمة الفرعون المصرى في فوز فريقه الليلة بهدفين امام توتنهام وقال المهندس محمد عادل فتحى ان صلاح واحد من اهم لاعبى كرة القدم في مصر والعالم وشرف للمقاولون العرب انتماء الفروعون المصرى لقلعة الذئاب في بداية مشواره قبل خوضه تجربة الاحتراف ونجاحه منذ المحطة الاولي مع بازل السويسرى حتى وصل لقيادة الفريق الانجليزى للفوز بلقب دورى ابطال اوربا .

وقال المشرف على الكرة فوز صلاح مع فريقه بلقب البطولة بشرة خير وان شاء الله يكون بداية ايضا لقيادة الفراعنة للفوز بلقب البطولة الافريقية القادمة بالقاهرة.