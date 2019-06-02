نادي الحمرية يختتم بطولته الرمضانية للثقافة والمعرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الحمرية الثقافي الرياضي مساء أمس الأول البطولة الرمضانية للثقافة والمعرفة والتي تنظم سنويا في شهر رمضان الكريم بمشاركة مميزة من منسوبي المؤسسات الحكومية العاملة في منطقة الحمرية.

وتعد البطولة التي أقيمت في المجلس الرمضاني بالحمرية في قرية التراث واحدة من أبرز فعاليات نادي الحمرية لشهر رمضان المبارك، وتم تنظيم المسابقة والأسئلة بصورة تثري ذائقة المشاركين وتنمية معارفهم وتكسبهم المعلومة، وحرصت اللجنة على إبراز الحدث بأبهى صورة لتكون البطولة رافداً لتوجهات الأندية في تنمية نشاطها الثقافي بجانب الرياضي.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الفريق الثقافي لبلدية الحمرية بالمركز الأول وتتويجه بلقب البطولة، و قام جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي يرافقه محمد راشد عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي بتكريم الفرق الفائزة.

وأثنى جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية على نجاح البطولة واعتبرها منافسة مميزة لإثراء الجوانب الثقافية في الحمرية لكافة الجهات المشاركة.