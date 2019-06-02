شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا.. قصة نجاح خيالية كتبها «أياكس» منتصف التسعينات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

شهدت الساحة الإيطالية الكثير من المتغيرات حالياً أبرزها تعيين إنتر ميلان الإيطالي كونتي مدرباً للفريق بعد 24 ساعة من طرد سباليتي، وانتظار يوفنتوس بطل الموسم انتهاء الإيطالي الآخر ساري إجراءات فسخ العقد مع تشيلسي بطل يوروبا ليج لتعيينه خلفاً لأليجري، لكن أهمها ظاهرة صعود نجم فريق أتلانتا الذي حجز مكاناً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، واحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخه.

ويلقب أتلانتا حالياً في إيطاليا ب«أياكس الإيطالي» لتشابهه مع أياكس الهولندي باعتماده على اللاعبين الشباب ويقود الهجوم مهاجم سلوفيني، هو جوسيب ليسيتش، لكن الفريق عموماً هو الأكثر اعتماداً على المحليين ويركز على منح الشباب فرصة ويزج بهم بسن ال9 وال10 في تدريبات الكبار.

ويعلق بييرباولو مارينو، المدير العام للنادي 2011-2015: «عندما وصلت النادي كان الفريق يريد الصعود للسيري أي وعادت أسرة بيركاسي لتسيطر عليه وخصصت 10 % من عوائد النادي السنوية (50 مليون يورو) لشراء لاعبي وسط، وقال الرئيس أنتونيو بيركاسي لاعب وكابتن سابق في النادي، أياكس لديه أكاديمية يلعب فيها الأجانب لكن هنا في أتلانتا نستثمر في المواهب المحلية بإقليم اللومباردي والفينيتو وباع النادي بصفقات بين ال15 وال30 مليون يورو نجوماً مثل أندريا كونتي وماتيا كالدراي وروبرتو جاجليارديني».

لاعب نيس ومونبيليه وبانثانيكوس حالياً المهاجم الفرنسي أنتوني مونييه يتحدث عن ال6 أشهر التي أمضاها في أتلانتا ويقول:«التدريبات استثنائية ومكثفة لكنها تعد اللاعب ليكون على أعلى مستوى».

يقود الوسط بورتولوتي ويلقب ب«زنجونيا» على اسم المدينة التي جاء منها، أما المدرب فهو جيان بييرو جاسبيريني (61 عاماً) وقد تولى المهمة في 2016 بعد فشله في الإنتر عام 2011 لكنه صعد مرتين مع جنوى في 2009و2015 وملهمه هو نادي أياكس ويقول:«في منتصف التسعينات كنت أدرب ناشئة اليوفي وكنت أستخدم تكتيك 4-3-3 في الوقت الذي كان 90% من المدربين في إيطاليا يستخدمون تكتيك المدرب ساكي 4-4-2، كان تكتيك أياكس بقيادة فان جال رائعاً ويعطيك انطباعاً بأن اللاعبين يرقصون ويستحوذون».

وعلى النقيض من أتلانتا، ترنح روما واحتل المركز السادس في الدوري ليفقد فرصة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله الوصافة في السنوات الأخيرة.

واعترف رئيسه جيمس بالوتا بأن الموسم كان كارثياً بالمركز السادس والخروج على يد بورتو في الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا، وبعد تلك الهزيمة استقال المدرب ايزيبيو دي فرانشيسكو ورحل المدير الرياضي مونشي، وحالياً روما بلا مدرب ولم يحصد أي لقب منذ تولي بالوتا الرئاسة في 2012 ضمن المستثمرين الأمريكان الذين اشتروا النادي في 2011.

تمسك بالوتا بالكرسي واصفاً فشل الموسم ب«خيبة أمل كبيرة» وخصوصاً بالنسبة إليه، وأضاف: «الفريق لم يكن منسجماً معاً ولا مع طريقة المدرب فرانشيسكو».

وهاجم بالوتا بعض المشجعين الذين أهانوا عائلته وقال:«أعتقد أن ما تلفظ به البعض مشين وقلة احترام لكن لسوء حظهم أنا باق ولن أذهب لمكان آخر، نحن جميعنا مهتمون ببناء فريق روما ناجح وكبير».

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ودافع بالوتا عن قرار بيع محمد صلاح والحارس أليسون اللذين يتألقان حالياً مع ليفربول وقال: «صلاح أراد أن يختبر مهاراته في الدوري الإنجليزي وبعنا أليسون كي نعدل ميزانيتنا لتناسب لوائح اللعب المالي النظيف».

وقال بالوتا إن كل شخص يعتقد أنه مهتم فقط بجني المال مخطئ جداً لأنه لا يستلم راتباً وأضاف: «لم آخذ فلساً من هذا النادي ولم أحصل على أي شيء من مال الصفقات ولا أحصل على نسبة من بيع القمصان».

وعبر مشجعو روما عن غضبهم بعد قرار إدارة النادي عدم تمديد عقد لاعب الوسط دانييل دي روسي ما أجبره على الرحيل بعد 18 شهراً لكن بالوتا دافع قائلاً: «لم أستطع المجازفة بعقد مع لاعب في ال35 قد يتعرض لإصابة ويتركني محتاراً في خيارات الوسط. أنا أحب رؤية دي روسي معنا لكن ليس لدي سوى لاعبي دفاع وسط وإذا ما أصيب أحدهما ينتهي روما، هذا هو الوضع بكل بساطة».

من جانبه،قال دي روسي إنه يشعر أحياناً ببعض الندم لأنه لم يترك روما في وقت مبكر ليلعب في إسبانيا أو إنجلترا وقال اللاعب المتزوج من ممثلة من مواليد إنجلترا (سارا فيلبيربوم):«كنت أتمنى لو اختبرت اللعب في مجتمع وثقافة مختلفة لكنني عاشق لقميص روما وكنت في السنوات التي أوشك فيها على الرحيل عنه أطأ الملعب والدموع في عيني وأنظر حولي وأقول ربما هذه آخر مرة أرى فيها الملعب الأولمبي، تلك المشاعر جعلتني لا أفكر في اللعب في غير روما». يعتز كل لاعب بميدالية كأس العالم لكن دي روسي الذي فاز بها في مونديال 2006 وضعها على تابوت موظف زي المنتخب بييترو لومباردي عندما رحل عن سن ال92 في 2016 ويعلق أحد أعضاء الكادر التدريبي: «ترك التدريبات في الصباح الباكر ووضع ميدالية كأس العالم في جيبه وقاد سيارته لفلورنسا، هناك سلم على صديقه للمرة الأخيرة ووضع أغلى مقتنياته على التابوت».

بيرلو المدرب

وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، تحدث النجم الإيطالي أندريه بيرلو (40 عاماً) عن تطلعاته في العمل مدرباً مستقبلاً بعد اعتزاله من نيويورك سيتي حيث لعب موسمين وقال: «أنا أدرس حالياً لأكون مدرباً، الدورة الأخيرة ستكون في سبتمبر وبعدها ربما أحصل على فرصة تدريب».

واعترف بيرلو بصدمته من انتقال كريستيانو رونالدو لليوفي وأضاف:«فوجئت بشدة من الصفقة، كنت أتصور أن حصول اليوفي عليه صعب جداً لكن قدومه مهم جداً للدوري فهو يحسن الفريق ويحسن الخصوم وأتمنى أن تلتحق أسماء كبيرة مثله بالدوري الإيطالي».

وأثنى بيرلو على فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الجديد الذي اشتراه من أياكس وقال: «حالياً، دي يونج أفضل لاعب وسط: شخصية وفن وكل شيء للعب في هذا الموقع ويذكرني بنفسي».

وعبر بيرلو عن إعجابه بمواطنيه كونتي وساري اللذين دربا تشيلسي الإنجليزي لكنه لا يروق له طريقة تعامل البلوز مع المدربين ويقول: «حال ساري لم يكن سهلاً وطريقة طرد كونتي كانت مؤلمة، يحتاج كل مدرب للوقت كي يتأقلم اللاعبون مع أسلوبه وأنا أجد كونتي مدرباً رائعاً وكان على المشجعين تركه يعمل بهدوء، كونتي بالنسبة لي أفضل مدرب عملت معه وربما مشكلة تشيلسي مع المدربين ليست بسبب فشلهم بل بسبب الإدارة».

وانتقد بيرلو أيضاً صفقات النادي الذي رغب مدربه أنشيلوتي في 2009 بشراء بيرلو لكن الإدارة رفضت لأنها لا تدفع المال لشراء لاعبين كبار في السن رغم أنه كان في ال30 ويضيف:«لست نادماً على الرحيل لليوفنتوس، فضلت البقاء في إيطاليا».