«الشارقة للمرأة» يتوج بطلًا لكوميتيه كأس رئيس الدولة

توّج فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة بطلاً لمسابقة الكوميتيه لفئة السيدات التي أقيمت على صالة نادي النصر ضمن منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، بعد تألقه وفوزه على فريق عجمان الذي حل في المركز الثاني بنتيجة 2 - 0، وجاءت البطولة مسك ختام بطولات الموسم الرياضي.

وسيطر نادي شباب الأهلي على دروع التفوق العام للفئات الأربع، الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات، كما فاز بدرع التفوق العام لفئات الشباب والآنسات والرجال والسيدات.

وفازت الأجهزة الفنية لأندية شباب الأهلي والذيد والشارقة للألعاب الفردية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بجائزة الأجهزة الفنية المتميزة لهذا الموسم 2018-2019.

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حضر المنافسات وتوج الفائزين اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي، وعمر عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بالإنابة «ممثل الهيئة»، والمهندس مروان سنكل نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك عضو مجلس الإدارة المدير المالي، والخبير الدولي للعبة محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد وحشد من مسؤولي اللعبة في الأندية، وتم في الختام تكريم الأجهزة الفنية للأندية.

ووجه اللواء ناصر الرزوقي شكره لنادي النصر لاستضافته البطولة وتوفير كافة التجهيزات لإنجاحها، مشيدا بالمستوى الفني للبطولة، وتقدم بالشكر للأندية المشاركة في البطولة على جهودها، مؤكداً أن البطولة الأغلى جاءت مسك ختام بطولات الموسم، معربا عن امتنانه للجنتي المسابقات وحكام المسابقات ورجال الإعلام وكل من ساهم في إنجاح البطولة مثنيا على التنظيم والحضور الجماهيري المميز الذي أضفى رونقاً على البطولة.

وكانت البطولة شهدت تنافسا قويا وأسفرت منافساتها في كوميتيه السيدات عن فوز نادي الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الأول بعد فوزه على عجمان 2 - 0، وفي كاتا الرجال فاز الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، وحل الذيد ثانيا، وفريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي ثالثا، واتحاد كلباء في المركز الثالث مكرر. وفي كوميتيه الرجال حل الشارقة للألعاب الفردية في المركز الأول، وشباب الأهلي ثانيا، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث.