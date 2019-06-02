أولريتش ينضم لمنتخب ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جرى استدعاء سفن أولريتش حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى قائمة المنتخب الألماني للمرة الأولى، ليحل مكان بيرند لينو الذي تعرض للإصابة.

وأعلن الاتحاد الألماني للعبة أمس، ضم أولريتش إلى قائمة المنتخب استعداداً للمباراتين المقبلتين للفريق في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

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ويلتقي المنتخب الألماني نظيره البيلاروسي في الثامن من يونيو المقبل ثم يلتقي منتخب إستونيا في مدينة ماينز بعدها بثلاثة أيام.

وقال أندرياس كوبكه مدرب حراس مرمى المنتخب الألماني «سفن يستحق هذا الاستدعاء.»

وأضاف «كان في الموعد كلما جرى الاحتياج إليه خلال الموسم المنقضي، وقدم عروضاً من الطراز الأول مع بايرن».