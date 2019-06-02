عمار الدوخي: إحياء الأندية النائمة يتطلب هبوطاً للدرجة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد عمار الدوخي المحلل الفني ولاعب الشعب السابق أن قرار إطلاق دوري الدرجة الثانية يجب أن يتم تفعيله لأنه إيجابي ومفيد للعبة، وقال إن «ارتفاع عدد المنافسات وزيادة عدد اللاعبين يسهم في التطوير المنشود لكرة القدم خصوصاً في ظل القرار الصادر مؤخراً بخصوص ضم أبناء الفئات الأربع الذي أقرته الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وبدأ العمل به منذ الموسم الماضي».

وتابع الدوخي: لقد شاهدنا لاعبين مميزين في أندية العين والوحدة والجزيرة والشارقة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر أعتقد أن عبدالله رمضان لاعب الجزيرة، والموهوب يحيى الغساني لاعب الوحدة، ومعتصم ياسين لاعب الشارقة، وعبدالله الرفاعي مدافع الظفرة، ويحيى نادر لاعب العين، وأحمد عبدالله لاعب شباب الأهلي ظهروا بمستوى جيد وبشرونا بأنه يمكن الاستفادة من هذه الفئات، لذلك فإن قرار مشاركة أبناء المواطنات والمقيمين في المسابقات الرياضية يعتبر مكرمة تاريخية من صاحب السمو رئيس الدولة.

وعاد الدوخي بالحديث تفصيلاً عن دوري الدرجة الثانية المستحدث وقال: «بلا شك الجامعات والشركات التي تفكر في المشاركة ستجهز فرقها بصورة ممتازة وأهم مافي دوري الدرجة الثانية أنه سيكون رافداً وداعماً لدوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى بأسماء واعدة في كرة القدم خصوصاً فيما يتعلق بأبناء المقيمين من طلاب الجامعات وسيتيح الفرصة لعدد من المدربين المواطنين والعرب والأجانب المقيمين في الدولة للحصول على فرصة عمل بصورة رسمية، وخطوة دوري الدرجة الثانية ستكون لها إيجابيات وثمار يتم جنيها في المستقبل، وبإمكان الأندية الكبيرة صاحبة الإمكانات تبني فرقاً والمشاركة بأسماء شركات أو مؤسسات تعليمية وغيرها.

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أما فيما يتعلق بدوري الدرجة الأولى فقد هنأ الدوخي فريقي خورفكان وحتا على الصعود وقال: «نتمنى ألا ينطبق عليهما مقولة الصاعد هابط، ونحن كمهتمين بدوري الدرجة الأولى نتمنى لكل فريق يصعد إلى الأضواء أن يكون مميزاً».

وعن رأيه في دوري الهواة الموسم الماضي قال: كان جيداً والمسابقة كانت مثيرة، والمتأهلون غير معروفين حتى صافرة النهاية، لأن فرسان الصراع على بلوغ الشهرة والأضواء كانوا أربعة حتى آخر جولتين، وهم خورفكان وحتا والعروبة والحمرية، ونظراً لما قدمته هذه الفرق الأربعة، فجميعها تستحق التأهل ولكن في النهاية لابد من صاعدين اثنين، و«هارد لك» للحمرية الذي تألق على مدار موسمين متتالين وكان ضمن أندية المنافسة، وكذلك العروبة الذي شكل الحصان الأسود وشكل إزعاجاً متواصلاً لفريقي حتا وخورفكان، ودوري الموسم القادم سيكون حامياً بعد هبوط فريقي الإمارات ودبا الفجيرة ووجود العروبة والحمرية ودبا الحصن الذي يتوقع له أن يكون الحصان الأسود في الموسم الجديد.

وعن سلبيات المنافسة قال «هناك فرق في دوري الأولى فرق مستواها متواضع ولا يهمها الفوز أو الخسارة ويمكن أن نطلق عليها» الفرق النائمة «ويجب أن تهتم بنفسها بصورة أكبر لأنها تلعب من دون هدف، ولمعالجة هذا الأمر يجب أن يكون هناك هبوط للدرجة الثانية من الدرجة الأولى لأننا نريد مسابقات قوية ومتميزة فنياً وبدنياً وتنافسياً. وأشاد بتطور مستوى دبا الفجيرة في الدور الثاني من دوري الخليج العربي وقال «اعتقد أنه لا يستحق الهبوط فقد أثبت للجميع أن الإمكانات ليست كل شيء في كرة القدم وقدم مستويات ممتازة واستحق لقب أفضل وأقوى فريق هابط للدرجة الأولى». وتابع: نصيحتي للمسؤولين في دوري الدرجة الأولى عدم المطالبة بتقنية الفار؛ لأنه إذا تم تطبيقها بنفس المستوى الذي شاهدناه في دوري الخليج العربي فعدمها أفضل وباختصار تقنية الفار كانت خصماً على السبب الذي من أجله تم اختراعها؛ فقد ساهمت في تأخير اللعب وتطويل زمن المباريات وبعض الحكام يرجعون للفار بمناسبة أو من دون مناسبة وعلينا أن نتعامل مع التقنية وفقاً للأسباب التي من أجلها وجدت؛ فلا يمكن أن تعود إلى الفار في كل مخالفة وتتحدث لمدة دقيقتين أو ثلاث وفي النهاية نرى الحالة عادية ولا يصدر حولها قرار، والفار تم اختراعه لحالات الشك في ضربات الجزاء والأهداف وحالات التسلل، ولكن تقنية الفار التي شاهدناها في دوري الخليج العربي فمن الأفضل عدم وجودها لأنها ساهمت في موت اللعبة وكانت التقنية خصماً للمتعة والإثارة وأتمنى أن يتم مراجعة تطبيق الفار.

وحول المنافسة بصورة عامة قال «حسم الشارقة اللقب مبكراً منذ أن وسع الفارق إلى 11 نقطة، وهو استحق اللقب عن جدارة، وأشيد بشاب الأهلي، وقرار الدمج كانت له تأثيراته الإيجابية في الشارقة وشباب الأهلي وأثبتت الأيام أن قرارات القيادة العليا والرشيدة في الناديين كانت حكيمة وفي محلها بدليل أن الشارقة وشباب الأهلي تقريباً سيطرا على كل البطولات في الموسم الماضي على مستوى جميع الألعاب الجماعية والفردية وسيطرا على منصة التتويج».

وعن منافسة الموسم الجديد، قال: «ستشهد المنطقة الشرقية حراكاً كبيراً في دوري الخليج العربي بوجود 3 فرق هي اتحاد كلباء الذي كان نمراً بحق في دوري الموسم الماضي، وستكون هناك ديربيات جماهيرية ممتعة في المنطقة الجماهيرية (المنطقة الشرقية) وتمنى أن يحذو خورفكان حذو نمور كلباء وأيضاً فريق الفجيرة»، مؤكداً أن جمهور المنطقة الشرقية يستحق الإشادة ومن خلال عملي محللاً بقناة دبي الرياضية ووجودي في المباريات؛ فهو جمهور عاشق لكرة القدم ويشجع بحرارة وأعتقد أن وجود 3 فرق من المنطقة الجماهيرية ومن ثلاث مدن مختلفة سيثري دوري الخليج العربي كثيراً بالإضافة إلى أن جماهير الفرق الأخرى ستغادر ثلاث مرات إلى المنطقة الشرقية. وأضاف الدوخي أن الرياضة تدخل في السياحة، وقال «ما أروع السفر إلى مدن حتا والفجيرة وكلباء وخورفكان، فلكل مدينة خصوصيتها وسحرها وجمالها، وكم لاعب ومدرب أجنبي من مختلف أنحاء العالم سيترددون على هذه المناطق السياحية، خصوصاً وأن في عصر العولمة والانتشار السريع للصور والأخبار فإن أي مدرب أو نجم أجنبي محترف سيقوم بنشر صوره من هذه المدن الجميلة التي يحبها ويعشقها الأجانب نظراً لطبيعتها الجميلة والساحرة».