أتلتيكو يهدد برفع قضية على برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إذاعة «كادينا سير» أنها اطلعت على وثائق تثبت أن الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد وقع على الانتقال لبرشلونة قبل شهرين بعد بدء المفاوضات في نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي.

وكان جريزمان على مقربة الانتقال لبرشلونة قبل 12 شهراً، قبل أن يعلن عبر فيلم وثائقي حمل عنوان «لا ديسيزيون» (القرار) رغبته بالبقاء في نادي العاصمة وتمديد عقده حتى 2023 بشرط جزائي 200 مليون يورو ستقل إلى 120 مليون يورو في الأول من يوليو المقبل. الأخبار غير سعيدة بالنسبة لمشجعي الأتلتي وإدارته التي هددت برفع قضية على برشلونة في الاتحاد الدولي (فيفا)؛ لأنه تفاوض مع لاعب تحت العقد دون علم ناديه.

من جانبه، انتقد حارس برشلونة الثاني الهولندي جاسبر سيليسن (30 عاماً) إدارة النادي؛ لرفعها سعره ل53 مليون جنيه استرليني، وقال: «مطالب برشلونة لا تساعد في انتقالي وأنتظر فرصة من إحدى البطولات المحلية الخمس الكبرى».

وكان اسم الحارس الهولندي ورد في كواليس مانشستر يونايتد لخلافة دي خيا وسط تقارير تفيد بموافقة الحارس مبدئياً مع بنفيكا البرتغالي. وانضم سيليسن لبرشلونة قادماً من أياكس في 2016 مقابل 22 مليون جنيه استرليني؛ لكنه لم يلعب سوى 30 مباراة معظمها في بطولة كأس الملك.