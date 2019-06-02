شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون يتوج «سيتي سيزن» بلقب خماسيات القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان فريق فندق سيتي سيزن بطلاً لخماسيات كرة القدم للصالات بعد فوزه على فريق الجالية المغربية بنتيجة 5-2 في ختام بطولة التسامح الرياضية يوم أمس الأول بصالة نادي العين باستاد خليفة بن زايد.

جاء حفل الختام أنيقاً ورائعاً في كل تفاصيله، واستمتع به الحضور من الضيوف والجماهير. وبدأ الاحتفال بوصول راعي البطولة الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ثم انطلاق مباراة النهائي التي ابتسمت لفريق السيتي سيزن بفوز عريض ومستحق بخماسية مقابل هدفين للجالية المغربية.

سبقت مواجهة النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تفوق فيها فريق شرطة العين على شركة الريس للمقاولات بهدفين مقابل هدف، ليحصل على المركز الثالث، وتلا المباراتين عزف السلام الوطني، ثم كلمة لأحمد آل سويدين رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة توجه فيها بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن البطولة استحقت عن جدارة لقب دورة التسامح الرياضية، لما عكسته من روح الألفة والمودة بين كل المشاركين. كما ثمن الدور البارز والفعال للشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان من خلال متابعته اليومية للبطولة، كما توجه بالشكر للرعاة ووسائل الإعلام واللجان العاملة، وكل من أسهم في إنجاح البطولة. وبعدها رسم الفنان ياسر المرقب عضو لجنة كرة القدم لوحة فنية رائعة للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكتب عليها عبارة «لن ننساك»، ووقع على اللوحة راعي البطولة.

وتوج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الفائزين في مسابقات الهجن والرماية، إضافة إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لخماسيات كرة القدم للصالات، حيث حصل فريق فندق سيتي سيزن على كأس البطولة والميداليات الذهبية وجائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حصل «الوصيف» الجالية المغربية على الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها 15 ألف درهم، كما حصد شرطة العين على الميداليات البرونزية وجائزة المركز الثالث وقدرها 10 ألف درهم.

بطولة مميزة

وأعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي دورة التسامح الرياضية عن رضاه التام عن البطولة، مشيراً إلى أنها نجحت بنسبة 80 % قياساً على ما شهدته من تنافس رياضي شريف حضر فيه التسامح والروح الرياضية طوال الأسبوعين الماضيين.

وقال: شهدت المنافسات المختلفة مستويات فنية عالية تجاوب معها الجمهور الحاضر في كل الميادين بشكل لافت، وكان أحد أهم أهداف البطولة إحياء ليالي العين الرمضانية بتنافس رياضي منظم بجودة عالية على أيدي أطقم فنية محترفة في كل الرياضات، ونشكرهم على كل جهودهم السخية من أجل إنجاح الدورة، والشكر موصول للجنة العليا المنظمة، وللرعاة وللجمهور الراقي الذي تابع الدورة بشغف عزز كثيراً من دوافعنا للإعداد للنسخة الجديدة، والذي سيبدأ فوراً بعد العيد مباشرة وستكون الدورة المقبلة أكبر وأشمل لرياضات أخرى.

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وتابع: نشكر وسائل الإعلام على تغطيتها المتميزة للبطولة، ولكنني عاتب على قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين اللتين غابتا عن تغطية اليوم الختامي، والتساؤل سببه أن القناتين سجلتا حضوراً قوياً في النسختين السابقتين، وهو الأمر الذي لم يحدث بذات القوة في النسخة الحالية.

مباراة النهائي

جاءت مباراة نهائي كرة القدم بين السيتي سيزن والجالية المغربية ممتعة ومثيرة من بدايتها حتى صافرة النهاية، وتألق فيها حارس السيتي طاهر ناصر بالذود عن مرماه في كثير من التسديدات المغربية، وكان له الفضل في المحافظة على تقدم فريقه، وانتهت المباراة بفوز مستحق للسيتي بنتيجة 5-2، وسجل للفائز حمده قاسم وعبد الملي اكتتار «هاتريك»، وهلال عبد الله، فيما أحرز ثنائية الجالية المغربية إسماعيل كريات وحسام الكمره. أدار مباريات البطولة عيسى عبد المجيد، وأحمد مصبح، وعلي شملان، ومحمد سعيد حكماً رابعاً وعوض مسري مقيماً للحكام.

سعادة باللقب

عبر نادر المرقب إداري فندق سيتي سيزن عن سعادته بحصول فريقه على اللقب الأول لكرة الصالات. وقال: في البداية نهنئ الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان على نجاح البطولة من كافة النواحي، ونتوجه له بالشكر والتقدير على إتاحة الفرصة لشباب العين بالمشاركة في هذه البطولة. وأعتقد أننا استحققنا اللقب عن جدارة بعد استعدادنا للمنافسة بشكل جيد بضم لاعبين متخصصين في كرة الصالات.

كما أشاد حارس السيتي سيزن طاهر ناصر بالأجواء الرائعة التي شهدتها ليلة الختام من تنظيم جيد من بداية البطولة إلى المنافسة قوية بين طرفي النهائي، متمنياً أن تتواصل بطولة الصالات في الفترات القادمة، خصوصاً أن هناك خامات جيدة ومواهب عديدة أفرزتها دورة التسامح الرياضية.

نجوم الزعيم في قلب الحدث

شهد ليلة الختام نجوم نادي العين، وفي مقدمتهم الغزال أحمد عبد الله، ومحمد عبد الرحمن «عجب»، والمدافع «الدولي» مهند العنزي، بجانب النجم عمار الخضيري الذي قدم فاصلاً من التبلوهات الكروية في فقرة «فري ستايل» بين شوطي مباراة النهائي.