عبد السلام مديراً ل «العنابي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى عين نادي الوحدة عبد السلام جمعة لاعب «العنابي» السابق مديراً للفريق الأول لكرة القدم، ليحل بديلاً لعبد الباسط محمد الذي سيشغل مهمة المشرف على الأكاديمية. ونشأ عبد السلام جمعة (42 عاماً) في الوحدة ولعب للفريق الأول حتى 2007،قبل أن ينتقل إلى الجزيرة حتى 2012 ومنه إلى الظفرة؛ حيث اعتزل في صفوفه وشغل بعد ذلك منصب مدير الفريق الأول.

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