سلطان بن خليفة بن شخبوط يهنئ بإنجازات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة بمناسبة الإنجازات الرياضية التي حققتها أندية الإمارة للموسم الرياضي 2018 - 2019.

وبارك رئيس الاتحاد الآسيوي الإنجازوالصورة الإيجابية محلياً وقارياً ودولياً لنادي الشارقة التي عكستها العودة القوية والمشرفة إلى منصات التتويج من خلال رؤية رياضية ثاقبة وبعيدة المدى ودعم كبير من صاحب السمو حاكم الشارقة، وأكد أن ذلك ثمرة جهود مجلس الإدارة وشركة كرة القدم بالنادي، طوال الموسمين الماضيين.