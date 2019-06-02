شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مدربي شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرقام سييرا: لعب: 5 مباريات. فاز: مبارتان. خسر: 3 مباريات. له: 11 هدفاً. عليه: 11 هدفاً. أرقام رودولفو أروابارينا: Advertisements لعب: 21 مباراة. فاز: 15 مباراة. تعادل: مباراتان. خسر: 4 مباريات. سجل: 46 هدفاً. عليه: 25 هدفاً. شباك نظيفة: 6 مرات.

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