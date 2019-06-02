البطران: دعم القيادة يعزز طموحات «فرسان الإرادة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى النادي السوداني، أمس الأول، بتكريم لاعبي نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، إلى جانب الطفلة لطيفة سليمان البلوشي، التي تخطت جميع التوقعات وهي تواجه الإعاقة بالإرادة القوية والتشجيع من والديها، وعائشة الزعابي مديرة روضة الغدير؛ وذلك بالمشاركة في الفعاليات المختلفة على مستوى إمارة رأس الخيمة.

وتضمنت الأمسية الرمضانية إقامة ندوة مصغرة للنساء العاملات؛ لشرح تجربتهن المهنية في المجالات المختلفة، وكيفية احتواء أصحاب الهمم، وتحويل طاقاتهم إلى جوانب إيجابية وإبداعية، بما يسمح لهم بالوصول إلى الأهداف المطلوبة؛ وذلك بحضور يوسف البطران، عضو اتحاد الإمارات للجوجيستو، وسالم المفتول، رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وعائشة الزعابي عضو مجلس إدارة الجزيرة الحمراء، وانتصار الزعابي عضو مجلس إدارة نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج.

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وشهد الحفل تكريم نجوم نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم؛ تقديراً لإنجازهم في الأولمبياد الخاص العالمي، الذي أقيم أخيراً تحت ضيافة الدولة، وحصولهم على الميداليات الملونة؛ وهم: حميد الشامسي، وخالد الشحي، ومروان موسى، ومحمد الشرقي، وسعيد الشحي، وفاطمة البلوشي، كما تم تكريم المدرب المصري قدري شاهين والطفلة لطيفة البلوشي.وشمل التكريم أيضاً عائشة الزعابي وانتصار الزعابي، وزينب الخليفي، إدارية منتخب كرة القدم للسيدات، وفاطمة يحيى، أمين السر العام لفريق سفراء الخير التطوعي، والمهندسة ريم فيصل عباس مديرة مركز «متميزون للتعليم والتدريب»، المدير الإقليمي بالإمارات لأكاديمية سفراء السلام الدولية بالأردن وزوجها الدكتور معتز مكي.

وقال يوسف البطران: إن دعم واهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم مهد الطريق أمام تألقهم ووصولهم إلى أفضل المراكز على مستوى العالم بالتميز والقدرة على التحدي ومواجهة الصعاب بالأمل والعزم والتفوق، موضحاً: إن أصحاب الهمم يمثلون قدوة للجميع.

بدوره قال سالم المفتول: إن مبادرة النادي السوداني بتكريم أصحاب الهمم تعزز دوره المجتمعي الإيجابي في التفاعل مع جميع المبادرات التي تخدم جميع قطاعات المجتمع.