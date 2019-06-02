رييس السريع يموت في حادث سير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي اللاعب الدولي السابق الإسباني خوسيه أنطونيو رييس، جراء حادث سير عن عمر 35 عاماً، وذلك على الطريق بين مسقط رأسه وإشبيلية، موضحة أن أحد أقاربه قضى أيضاً إلى جانبه.

ودافع رييس الذي اشتهر بسرعته خلال مسيرته عن ألوان أندية عدة أبرزها إشبيلية وريال مدريد في إسبانيا، وأرسنال الإنجليزي. كما أنه حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب التي أحرزها في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وأعرب الفرنسي أرسين فينجر المدرب السابق لأرسنال عن مواساته لعائلة رييس، بينما كتب الهداف التاريخي للفريق الفرنسي تييري هنري عبر «تويتر» عن تأثره لوفاة «لاعب رائع، زميل مذهل، وإنسان استثنائي».

وكان رييس، يلعب هذا الموسم مع إكستر يمادورا من الدرجة المحلية الثانية.