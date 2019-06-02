الملا يحقق أفضل زمن في مونديال الدراجات المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي، بداية قوية في بطولة العالم للدراجات المائية والمقامة حالياً في مدينة أولبيا الإيطالية، بتحقيق المركز الأول في سباق الزمن الأفضل في فئة الحركات الاستعراضية وانتزاع الصدارة في المنافسة القوية التي انطلقت في هذه الفئة يوم الجمعة قبل يومين.

وحقق الملا، بداية مبشرة لتكون حافزاً قوياً له من أجل الاستمرار في منافسات السباقات الرئيسية للجولة، وضمن الملا، بهذه النتيجة أن يكون صاحب الحركات الاستعراضية الختامية في المرحلة الأولى والثانية للجولة الثانية من البطولة العالمية، والتي تقام وللسنة الثانية على التوالي في مدينة أولبيا، فيما تمكن أيضاً النمساوي كيفين بريترير، عضو فريق الفيكتوري من إحراز المركز الثاني في فئة واقف جي بي 1 أيضاً.

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وجاءت نتائج أبطال الإمارات والمشاركين في المنافسة متفاوتة في بقية الفئات؛ حيث تعرض راشد الطاير، نجم فريق أبوظبي لعطل في منافسات الزمن الأفضل لكي يكون عاشر المنطلقين في المرحلة الأولى في حين سجل سلمان العوضي، المركز الخامس في فئة جي بي 2، وسجل أبطال فريق الشارقة للدراجات المائية، والذي يشارك وللمرة الأولى في البطولة، حضوراً مميزاً، ويضم الفريق، كوادر وطنية مميزة أبرزها عبدالله الحمادي، ومانع المرزوقي وسلطان الحمادي وأبوبكر المري.

وتنطلق منافسات الجولة اليوم مع المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المسابقة، وسيعقد اجتماع المتسابقين التنويري والإلزامي في تمام الثامنة والنصف صباحاً، ولاحقاً مرحلة الإحماء والتجهيز للتجارب الحرة التي تنطلق في تمام التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الواحدة ظهراً في مساحة طويلة يتم تخصيصها من أجل كل المشاركين في كافة الفئات للتمارين المختلفة، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى فترة المنافسة لكل الفئات، وتبدأ من الثالثة بعد الظهر وتستمر إلى التاسعة مساء.

ويتصدر الترتيب العام قبل انطلاق جولة اليوم في فئة الحركات الاستعراضية بطلنا راشد الملا، برصيد 50 نقطة في حين يتصدر راشد الطاير فئة جالس محترفين أقوى فئات البطولة برصيد 47 نقطة، وينتظر أبطالنا إنهاء هذه الجولة في مراكز متقدمة. هذا وأسهمت المشاركة المستمرة لفريق أبوظبي للزوارق، في سباقات القارة الأوروبية طوال السنوات الماضية في شهرته وشعبيته الكبيرة هناك، وزار خيمة الفريق 300 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس أولبيا وحرص الطلاب على التقاط صور تذكارية مع راشد الطاير وراشد الملا، وتسجيل توقيع الأبطال على قبعات وكتب الطلبة.