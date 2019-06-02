مونديال أم الإمارات ينطلق اليوم في بلجيكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد مضمار وريجيم البلجيكي عصر اليوم انطلاق المحطة الرابعة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «ايفهرا» لمسافة 2120 متراً، والبالغة جائزته 10 آلاف يورو، ويقام تحت مظلة النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة بشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة» وبالتزامن مع عام التسامح.

وتجذب الجولة الرابعة من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين 7 فرسان من النرويج، وإيطاليا وقبرص، والمملكة المتحدة، وبولندا.

وابرز الفرسان المتحدين هي النرويجية سيلجا ستورن التي ستقود الجواد «الفهل»، وبإشراف المالك جوريكو بوجارتس، وينحدر الجواد من نسل «البحر» والفرس «هالي الكند» وينطلق من البوابة الثانية بوزن 68 كلجم، وتنافس على اللقب الفارسة فيفيان موكسينكا على صهوة «بيوني دو لاردوس» لفيليب منير وبإشراف أي اس الارد، وينحدر نسل الجواد من «أكبر» والفرس «نيفا دو لاردوس»، وينطلق من البوابة السابعة بوزن 59 كلجم.

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وتنافس الفارس الإيطالية سارا ديل فابرو على صهوة «الزاركا» لجي فرستربين وبإشراف نفس المالك، ويحمل الجواد المنحدر من نسل «البحر» والفرس «شيفا» 58 كلجم، وينطلق من البوابة الخامسة.

وأكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان أن سباق بلجيكا سيكون من السباقات المهمة في بطولة الفرسان المتدربين، مبينة أن المهرجان يعمل دائما على الانتقال بالخيول العربية والفرسان المشاركين في سباقاتها على التطوير، واكتساب الخبرة.

وكان الفارس العماني قيس البوسعيدي توج بطلاً للجولة الأولى التي أقيمت في المنامة بالبحرين، ليصبح أول فارس يتأهل للنهائيات التي ستقام في العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وتوج الفارس الجزائري دوداري سعيد بلقب الجولة الثانية التي أقيمت بمضمار الخروبة في الجزائر، وتوج الفارس البرازيلي جوس سفيرو بلقب الجولة الثالثة والتي أقيمت في البرازيل.وتقام الجولة الخامسة من مونديال أم الإمارات في بوخارست برومانيا بالتزامن مع الملتقي الدولي لسباقات الخيول العربية في يوليو المقبل.