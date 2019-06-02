شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يضم ويلتون رسمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الوصل، مساء أمس، عن تعاقده رسمياً مع المحترف البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من نادي الشارقة في انتقال حر. ونشر موقع الوصل في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للاعب البرازيلي بالشعار الأصفر.

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