نادي بالرميثة يحتفل بأصحاب الإنجازات الدولية في بناء الأجسام

احتفلت أسرة بناء الأجسام ورفع الاثقال والقوة البدنية في نادي بالرميثة بإنجازات لاعبي النادي خلال مشاركاتهم الدولية الأخيرة التي جرت خارج الدولة، وقيم الحفل برعاية الشيخ راشد ثاني آل مكتوم الداعم الأكبر لمسيرة نجوم وأبطال بناء الأجسام والقوة البدنية في النادي وبحضور الكابتن محمد اسحق المدير التنفيذي بالنادي والكابتن عبد الرؤوف عاشور مدير صالة الألعاب في النادي، وعدد من المدربين ومسؤولي الصالة الرياضية أمثال أحمد سالم وياسر حسين وأحمد الهيتي وحشد كبير من الأبطال ونجوم أسرة بناء الأجسام والقوة البدنية في النادي.

وكان البطل محمد درويش ابن النادي حقق المركز الثالث في منافسات الفيزيك التي جرت ضمن منافسات البطولة العربية الأخيرة في مصر، كما فاز عادل سليمان أبو رسلان بوصافة بطولة أرنولد كلاسيك للأساتذة فوق 50 عامل.

وفي ختام الحفل نقل محمد اسحق المدير التنفيذي بنادي بالرميثة تهنئة وتحيات وأمنيات الدكتور عادل بالرميثة رئيس النادي إلى أبطال النادي الذين نجحوا في تحقيق افضل النتائج محليا ودوليا، متمنيا مزيدا من الإنجازات والميداليات التي تليق باسم وإمكانات النادي.