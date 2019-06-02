خروج أوساكا من رولان غاروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الدور الرابع من بطولة رولان غاروس، بفوزه على الإيطالي سالفاتوري كاروسو 6-3، 6-2، و6-3، كما تأهل الإسباني نادال بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان 6-1، 6-3، 4-6، و6-3.

وفشلت المصنفة أولى عالمياً اليابانية ناومي أوساكا في مسعاها لإحراز لقب ثالث كبير توالياً بخروجها من الدور الثالث أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا 4-6 و2-6، بينما تفوقت هاليب على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-2 و6-1.

وكانت أوساكا التي ضمنت البقاء في صدارة تصنيف المحترفات بصرف النظر عن نتيجتها في باريس، تبحث عن لقب ثالث توالياً في الغراند سلام بعد بطولتي فلاشينغ ميدوز 2018 وأستراليا المفتوحة 2019.

وقالت سينياكوفا «الأمر مذهل، لا يمكنني أن أصدق، أنا سعيدة جداً»، مضيفة «قدمت أفضل كرة مضرب لدي وآمل في أن أواصل».