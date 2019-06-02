فريقا أتلتيكو مدريد بطلا رمضانية ناشئة خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريقا أتلتيكو مدريد، بلقبي الناشئة والشباب في البطولة الرمضانية لناشئة خورفكان، التي أقيمت ضمن منافسات البطولات الرمضانية لكرة قدم الصالات 2019، التي نظمتها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للعام الخامس عشر.

وتغلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره الصناعية بنتيجة 2-1 في المباراة الختامية لفئة الناشئة، وسجل للفائز كل من: علي هاشل علي وخالد محمد أحمد، فيما سجل هدف فريق الصناعية سلطان فهد عبيد.

وفي نهائي فئة الشباب، وما بين هجمة وأخرى مرتدة، اكتسح فريق أتلتيكو مدريد فريق «الزعيم» بنتيجة 8-5، وأحرز أهداف الفائز عبدالعزيز داوود «سوبر هاتريك»، ومحمد عيسى جاسم «هاتريك»، وخلفان سالم هدفاً، فيما سجل أهداف «الزعيم» كل من: فهد بدر وحمدان حميد «هدفين»، وهدف لشهاب أحمد.

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وأقيمت المباريات بحضور أحمد عبدالله الجراح وراشد سعيد النقبي، عضوي المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد زيد الشحي، عضو المجلس البلدي بخورفكان، وأحمد راشد النقبي، ممثلاً عن لجنة بطولة الصبيحية لكرة القدم، إلى جانب أحمد شاهين الحوسني وخالد الريسي وحسين البلوشي وعبدالرحمن درويش، مديري مراكز ناشئة الشارقة في خورفكان وكلباء ودبا الحصن ومليحة، وخالد درويش لاعب نادي الوصل سابقاً، وتامر عزالدين، مشرف مسار الأنشطة الرياضية، وشافعي محمود، إداري الألعاب التخصصية في ناشئة الشارقة، وخميس عبدالله الأحبش ومعاذ الشاعر، وعدد من أولياء الأمور ومنتسبي مركز ناشئة خورفكان.

وكرم أحمد الحوسني، مدير مركز ناشئة خورفكان، وضيوف المركز الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى؛ حيث ذهب المركز الثالث لفريقي الأبطال لفئة الناشئة، والمتعة لفئة الشباب.

وفاز بجائزة هداف البطولة زايد عمر لفئة الناشئة، ومحمد عبدالله سعيد لفئة الشباب، وأحرز علي هاشل لفئة الناشئة وحمدان حميد لفئة الشباب، الفوز بجائزة أفضل لاعب، فيما حصد جائزة أفضل حارس كل من اللاعب زايد لفئة الناشئة، واللاعب علي عبدالله النجار لفئة الشباب.

ويذكر أن ناشئة الشارقة هي مؤسسة شبابية تركز على الإبداع والابتكار والاكتشاف المبكر لمواهب الناشئة في الأعمار من 13 إلى 18 سنة، والعمل على رعايتها بشكل مستمر، وتهيئة البيئة الجاذبة للناشئة في ممارسة الهوايات وتعلم المهارات عبر مراكزها الثمانية المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.