شكرا لقرائتكم خبر عن العين مهتم بالمدرب ليكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الكرواتي إيفان ليكو مدرب كلوب بروج البلجيكي ضمن اهتمامات نادي العين الساعي للتعاقد مع مدرب يكون بديلاً للإسباني جاريدو. وقفز إيفان لاعب الوسط السابق لهايدوك سبليت الكرواتي ولوكرين البلجيكي البالغ من العمر 41 سنة ليكون صاحب الحظوظ الأكبر بقيادة «الزعيم» في الموسم الجديد بعد تعثر المفاوضات مع البرتغالي بدرو. ويعد ليكو من المدربين الشباب وحقق نتائج لافتة مع كلوب بروج واختير أفضل مدرب في الدوري البلجيكي عام 2018.

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