ما سر احتفال محمد صلاح الغريب بهدفه ضد توتنهام؟! صور

كتب رامى عبد الحميد احتفل النجم المصري محمد صلاح بعد تسجيل هدف فريقه ليفربول الأول ضد توتنهام، على طريقته الخاصة خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب " واندا ميتروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية مدريد، فى نهائى دورى أبطال أوروبا. وجاء الهدف بعد الدقيقة الثانية عبر النجم المصري محمد صلاح من خلال ركلة جزاء. تعليقات القراء

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